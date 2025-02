https://fr.sputniknews.africa/20250212/le-parti-congolais-au-pouvoir-rejette-la-possibilite-dun-dialogue-direct-de-kinshasa-avec-le-m23-1070609467.html

Le parti congolais au pouvoir rejette la possibilité d'un dialogue direct de Kinshasa avec le M23

Le parti congolais au pouvoir rejette la possibilité d'un dialogue direct de Kinshasa avec le M23

"Il ne peut y avoir de discussions directes entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23", martèle le congolais au pouvoir UDPS/TSHISEKEDI dans un... 12.02.2025, Sputnik Afrique

Le seul format possible est celui offert par le processus de Nairobi, selon le parti qui dit rejeter "en bloc toute démarche tendant à organiser des négociations politiques en dehors des processus de Luanda et de Nairobi", selon un un communiqué publié le 11 février.L'UDPS/TSHISEKEDI a également dénoncé les initiatives des leaders religieux "tentant d'amener séditieusement à la table de négociation le M23/AFC".Le sommet conjoint SADC-EAC, qui a eu lieu le week-end dernier, a pourtant recommandé le dialogue direct avec les parties étatiques et non étatiques y compris le M23/AFC. Le gouvernement congolais a salué ces décisions tout en insistant sur la reprise immédiate des processus de Luanda et de Nairobi pour résoudre la crise sécuritaire dans l’Est du pays.

