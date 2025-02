https://fr.sputniknews.africa/20250212/le-burkina-faso-lance-la-creation-du-memorial-thomas-sankara-1070610415.html

Le Burkina Faso lance la création du Mémorial Thomas Sankara

Dans le cadre du projet de Mémorial Thomas Sankara, le ministère burkinabè de la Culture a réceptionné hier une importante collection de documents d'archives... 12.02.2025, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso va se doter d'un Mémorial consacré à son héros national, Thomas Sankara.À cette fin, un représentant du Président Traoré a remis le 11 février au ministère de la Culture une importante collection d'archives et d'artefacts liés à la vie et à l'œuvre du père de la Révolution de 1983: La collection a été assemblée par le Centre national des archives à l'initiative d'Ibrahim Traoré, selon un communiqué de la présidence. "Nul ne peut se développer sans connaître son histoire", et l'objectif de ce projet est "d'expliquer aux générations actuelles et futures les œuvres et l’histoire du Capitaine Thomas Sankara".

