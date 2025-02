https://fr.sputniknews.africa/20250212/lalgerie-le-nigeria-et-le-niger-saccordent-pour-accelerer-la-realisation-du-gazoduc-transsaharien-1070603661.html

L’Algérie, le Nigéria et le Niger s'accordent pour accélérer la réalisation du gazoduc transsaharien

Plusieurs accords ont été signés le 11 février à Alger, lors de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet du gazoduc transsaharien TSGP. 12.02.2025, Sputnik Afrique

Réunis à Alger le 11 février, les ministres de l'Énergie et du Pétrole des trois pays ont signé un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité, un contrat de compensation et un accord de non-divulgation entre leurs sociétés énergétiques, selon l'APS. La 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet du gazoduc TSGP a eu lieu à huis clos. "L’Algérie est pleinement engagée dans ce projet et continuera de travailler avec le Nigeria et le Niger pour réaliser ce grand rêve africain et fonder un nouvel avenir énergétique pour l'Afrique", a déclaré à l’issue de la réunion Mohamed Arkab, ministre algérien de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. L’Algérie, le Nigéria et le Niger "ont formulé un nombre de recommandations que nous avons approuvées, ce qui augure une concrétisation prochaine du projet", a indiqué Ekperikpe Ekpo, ministre nigérian d’État chargé des Ressources pétrolières. Il a qualifié la rencontre de "fructueuse".D'une longueur de plus de 4. 000 km, le TSGP devrait relier le Nigeria à l'Algérie via le Niger pour transporter du gaz naturel nigérian vers l'Europe. L'accord pour sa construction a été signé par les autorités des trois pays en 2009. Cependant, la mise en œuvre du projet a été reportée à plusieurs reprises. Un protocole d’accord pour reprendre les travaux a été signé en juillet 2022.

