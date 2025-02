https://fr.sputniknews.africa/20250212/lafrique-doit-prendre-le-controle-de-son-destin-selon-le-premier-secretaire-du-cabinet-du-kenya-1070612102.html

"L'Afrique doit prendre le contrôle de son destin", selon le Premier secrétaire du Cabinet du Kenya

L'Afrique doit privilégier l'intégration et le commerce entre ses membres, tout en se saisissant elle-même des enjeux sécuritaires, a déclaré à Sputnik Afrique...

Forte de 1,4 milliard d'habitants et d'une population jeune, le continent doit affirmer son indépendance, a déclaré ce mercredi 12 février à Sputnik Afrique Musalia Mudavadi, Premier secrétaire du Cabinet du Kenya, à la veille du 38ème Sommet de l'Union africaine, dont le thème est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations.Le responsable a ajouté que l'Afrique devait prendre son destin en main en matière de paix et de sécurité.

