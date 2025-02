“L'une des choses que l'Afrique souhaite, c'est d'avoir deux sièges permanents. C'est une position africaine commune“, a déclaré Musalia Mudavadi en marge de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il a ainsi déploré que, comme l'Afrique comptait 55 pays, 28% de la population mondiale n'étaient ainsi pas représentés à l’Onu.“Il est donc important que ce soit une bonne occasion pour la Russie d'être la championne et de faire pression pour obtenir le soutien et l'approbation de l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies à l'Afrique“, a expliqué le Premier secrétaire du Cabinet du Kenya.

L’Afrique cherche le soutien de la Russie pour réformer le Conseil de sécurité de l’Onu

© Sputnik Musalia Mudavadi en marge de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine © Sputnik

Exclusif

Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le Premier secrétaire du Cabinet du Kenya a souligné le rôle de la Russie en tant que membre permanent du CS de l’Onu et a exhorté Moscou à défendre la cause de l’Afrique pour un cadre de sécurité mondial plus inclusif et représentatif.