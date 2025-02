https://fr.sputniknews.africa/20250212/la-cheffe-du-senat-russe-accueille-a-moscou-le-president-du-parlement-de-djibouti--1070606596.html

La cheffe du Sénat russe accueille à Moscou le président du parlement de Djibouti

La cheffe du Sénat russe accueille à Moscou le président du parlement de Djibouti

Sputnik Afrique

Lors d'une rencontre, Valentina Matvienko a souligné la "proximité des positions des pays sur les questions clés de l’ordre mondial". 12.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-12T10:48+0100

2025-02-12T10:48+0100

2025-02-12T10:48+0100

russie

afrique de l'est

djibouti

valentina matvienko

parlement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103345/55/1033455504_0:151:3076:1881_1920x0_80_0_0_261d01dd81f758002426a58a357ecabc.jpg

Dileita Mohamed Dileita a été reçu le 11 février par Valentina Matvienko à Moscou. "La Russie apprécie les relations traditionnellement amicales russo-djiboutiennes, fondées sur les principes de respect mutuel, de confiance et de coopération", a-t-elle déclaré.️ Les relations entre la Russie et Djibouti "ont déjà été mises à l’épreuve par le temps; elles ne sont pas soumises aux circonstances politiques", a indiqué la présidente de la chambre haute du parlement russe.Les deux pays prônent ainsi le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence extérieure dans les affaires d'autres États et la formation d'un ordre mondial plus juste et polycentrique, a-t-elle noté.Valentina Matvienko a dit être "impressionnée" par la position personnelle de Dileita Mohamed Dileita "en faveur d’une coopération accrue avec la Russie".️En général, dans la nouvelle architecture mondiale polycentrique, la voix de l'Afrique se renforce, a-t-elle remarqué.

russie

afrique de l'est

djibouti

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique de l'est, djibouti, valentina matvienko, parlement