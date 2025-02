https://fr.sputniknews.africa/20250212/deux-chars-dont-un-leopard-allemand-detruits-dans-la-region-de-koursk-1070613446.html

Deux chars dont un Léopard allemand détruits dans la région de Koursk

Deux chars dont un Léopard allemand détruits dans la région de Koursk

Sputnik Afrique

L'armée russe a détruit un char Leopard et un blindé pontonnier Bider, tous deux allemands, ainsi que d'autres blindés occidentaux, dans le cadre de son... 12.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-12T15:30+0100

2025-02-12T15:30+0100

2025-02-12T15:30+0100

russie

ukraine

conflit ukrainien

m109a7 paladin

leopard

koursk

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0b/1056785903_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fcc27ab1feb904b221e255501e95ec82.jpg

Points clés du bilan de la Défense russe sur la situation dans la région de Koursk au 12 février:Le groupement Nord a attaqué 14 brigades et trois régiments d'assaut ukrainiens et repoussé trois contre-attaques.L'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 14 secteurs de la région de Koursk et sept de la région de Soumy.Les forces russes ont détruit deux chars, dont un Leopard allemand, deux véhicules de combat d'infanterie, dont un Bradley américain, trois blindés de transport de troupes, 10 blindés de combat, 20 véhicules, un canon automoteur M109 Paladin américain, cinq pièces d'artillerie, quatre mortiers, un système de missiles antiaériens Strela-10, un blindé pontonnier Bider allemand, un véhicule de reconnaissance du génie et un char de dépannage. Une station de guerre électronique, ainsi que deux postes de commandement de drones et un dépôt de munitions ont aussi été anéantis.Depuis le début des combats dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu 59.940 militaires, 361 chars, 262 véhicules de combat d'infanterie, 211 blindés de transport de troupes, 1.854 blindés de combat et 430 pièces d'artillerie.

russie

ukraine

koursk

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, m109a7 paladin, leopard, koursk