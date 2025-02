100% de droits de douane: " La mesure annoncée par Trump relève d’un effet d’annonce"

Dans le même sens, elle explique que " le maintien du statut de monnaie mondiale du dollar est capital pour la survie du système financier et monétaire et de l’économie américains, car étant donné que le dollar est demandé partout dans le monde pour les règlement commerciaux et financiers, cela permet à la Réserve fédérale américaine (FED) d’émettre autant d’obligations qu’elle veut sans se soucier de quoi que ce soit car la dette fédérale qui est émise garde tout le temps une reconnaissance. Cela évidemment permet aux Américains de continuer à dépenser en gonflant leur dette fédérale et globale qui sont déjà à des niveaux abyssaux. Donc menacer de 100% de droits de douane les pays des BRICS qui seraient en passe d'envisager une solution de contournement vis à vis de cet état de fait de l’hégémonie du dollar est en fait le moyen de préserver la possibilité de cette dette infinie qu'ont les États-Unis. Les économistes appellent cet avantage un seigneuriage, un avantage, une rente dont les États-Unis bénéficient et abusent ".