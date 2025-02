https://fr.sputniknews.africa/20250211/telecommunications-les-regulateurs-togolais-et-ivoirien-signent-un-accord-bilateral-de-partenariat-1070596572.html

Télécommunications: les régulateurs togolais et ivoirien signent un accord bilatéral de partenariat

11.02.2025, Sputnik Afrique

Par cet accord, les deux régulateurs "formalisent la mise en place d'un cadre permanent d'échanges et de partage d'expériences", selon un communiqué de l'ARCEP...

afrique subsaharienne

togo

côte d'ivoire

télécommunication

accord

Le document a été signé à Lomé, entre l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP Togo) et l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), selon un communiqué de l'ARCEP Togo."Par cet accord, les deux institutions formalisent la mise en place d’un cadre permanent d’échanges et de partage d’expériences entre elles, dans le plus grand intérêt des deux États", indique le communiqué.L'accord est le fruit d'une visite, du 4 au 7 février, d’une délégation ivoirienne de haut niveau à Lomé. Les deux parties ont échangé sur les pratiques en matière de régulation numérique. L’ARCEP Togo a présenté sa stratégie de régulation par la donnée, qui a permis des avancées sur l’extension de la couverture réseau, l’amélioration de la qualité de service et la baisse progressive des tarifs de télécommunication.

afrique subsaharienne

togo

côte d'ivoire

afrique subsaharienne, togo, côte d'ivoire, télécommunication, accord