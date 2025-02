Nord-Kivu : un article de la loi US Dodd-Frank Act au cœur de la lutte sur les minerais de la RDC

Dans le même sens, Ahmed Kateb rappelle que l’article 1502 de la loi Dodd-Frank Act, qui cite nommément la RDC, " est censé réguler et surveiller l’approvisionnement des entreprises américaines de très hautes technologies en minerais sensibles comme l’étain, le tantale, le tungstène et l’or en s’assurant qu’ils ne proviennent pas de mouvements armés ayant participé à l’effusion du sang des congolais. Cependant, quand on voit les quantités qui ont été achetées par les sociétés américaines au Rwanda, alors que tout le monde sait que ce pays n’en produit qu’une petite quantité, on comprend qu’en réalité il s’agit bien de mettre la main sur ces minerais stratégiques à des prix cassés pour alimenter la Big Tech et l’industrie de l’armement. Donc on est véritablement dans une guerre d'influence à travers l'accaparement des ressources minérales et minières de la République démocratique du Congo. On peut comprendre pourquoi le Congo a bénéficié de l'USAID et qu'aujourd'hui Elon Musk ait décidé tout bonnement de supprimer cette agence ".