Les nouveaux tarifs douaniers US sur l'aluminium et l'acier affecteront l'Ukraine

Les nouveaux tarifs douaniers US sur l'aluminium et l'acier affecteront l'Ukraine

Le secteur métallurgique ukrainien souffrira des droits de douanes qui seront prochainement imposés par les États-Unis sur les importations, a indiqué sur X... 11.02.2025, Sputnik Afrique

Les droits de douane sur toute importation d'acier et d'aluminium, qui entreront en vigueur le 12 mars aux États-Unis, "affectera naturellement l'industrie métallurgique" ukrainienne, a écrit sur X (ex-Twitter) la ministre ukrainienne de l'Économie, Yulia Svyrydenko.Le New York Times avait précédemment annoncé que les produits métalliques et l'acier avaient été le deuxième produit d'exportation de l'Ukraine en 2024. Qui plus est, les problèmes du secteur métallurgique priveraient l'armée de Kiev des matériaux nécessaires à la production de blindage, selon le journal.

