Le Mali augmente certaines taxes pour financer la sécurité et l'énergie

Le Mali augmente certaines taxes pour financer la sécurité et l'énergie

Téléphones portables, télécommunications, boissons alcoolisées: le Mali a introduit des taxes sur l'utilisation des téléphones portables et a augmenté celles...

L'annonce a été faite le 10 février par Alousséni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre et le ministre de la Communication. Voici les mesures fiscales annoncées:Les trois mesures fiscales ont été adoptées en conseil des ministres le 5 février. Elles devraient rapporter environ 140 milliards de francs CFA (220 millions de dollars) pour financer la sécurité et l'énergie, a déclaré Alousséni Sanou.

