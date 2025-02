https://fr.sputniknews.africa/20250211/lafrique-du-sud-est-contre-un-retrait-brutal-de-ses-militaires-de-la-rdc-1070590470.html

L'Afrique du Sud est contre un "retrait brutal" de ses militaires de la RDC

L'Afrique du Sud est contre un "retrait brutal" de ses militaires de la RDC

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères s'est exprimé contre un retrait des militaires sud-africains de l'est de la RDC. Le Malawi a par contre... 11.02.2025, Sputnik Afrique

"Le retrait brutal, comme le réclament certains à la Chambre, n’est même pas une retraite tactique, c’est même pire qu’une reddition, car avec le nombre de groupes armés dans la région, il y a une embuscade", a déclaré le 10 février le ministre sud-africain des Affaires étrangères, s'exprimant devant les parlementaires. Selon Ronald Ozzy Lamola, suite au sommet conjoint de la SADC et l'EAC, "il existe désormais une voie claire à suivre pour résoudre le conflit" et Pretoria "ne peut rester passif". Le 3 février, Cyril Ramaphosa a fait savoir que l’Afrique du Sud "ne relâchera pas son soutien" à la RDC malgré les pertes. Fin janvier, 14 militaires sud-africains, présents depuis 2023 dans l'est de la RDC dans le cadre de la mission de la SADC, ont été tués à Goma lors de l'offensive du M23. Le Malawi a par contre annoncé le 7 février le début du retrait de ses troupes de l'est de la RDC.

