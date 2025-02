https://fr.sputniknews.africa/20250211/la-tunisie-soutient-tous-les-efforts-visant-a-eviter-le-deplacement-des-gazaouis-1070599477.html

La Tunisie soutient tous les efforts visant à éviter le déplacement des Gazaouis

La Tunisie soutient tous les efforts visant à éviter le déplacement des Gazaouis

Sputnik Afrique

Tunis désapprouve l'idée américaine de déplacer la population de Gaza et soutient l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Égypte qui s'opposent à cette... 11.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-11T18:04+0100

2025-02-11T18:04+0100

2025-02-11T18:04+0100

international

tunisie

gaza

bande de gaza

déplacement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/05/1070504676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a14b97fb168b4df0635c86817b51878c.jpg

La Tunisie affirme son rejet total des "tentatives désespérées d'Israël de liquider la juste cause palestinienne" et des appels au déplacement des habitants de la bande de Gaza. Elle soutient les efforts égyptiens, saoudien et jordaniens visant à déjouer ces projets, a annoncé ce mardi 11 février le ministère tunisien des Affaires étrangères.Le 4 février, Donald Trump avait déclaré que Washington envisageait de prendre le contrôle de Gaza, en vue notamment de sa reconstruction. Le Président américain s'était prononcé en faveur de la réinstallation des Palestiniens de l'enclave vers d'autres pays de la région, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien.

tunisie

gaza

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, tunisie, gaza, bande de gaza, déplacement