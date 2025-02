https://fr.sputniknews.africa/20250211/kiev-sest-engage-a-ne-pas-attaquer-le-gazoduc-turkish-stream-selon-budapest-1070594016.html

Kiev s'est engagé à ne pas attaquer le gazoduc Turkish Stream, selon Budapest

La Commission européenne a assuré à la Hongrie que l'Ukraine n'attaquerait plus le Turkish Stream, et que les négociations sur le transit de gaz russe via le... 11.02.2025, Sputnik Afrique

Budapest a reçu des garanties de la part de la Commission européenne sur la protection des gazoducs et oléoducs par lesquels les hydrocarbures russes sont acheminées vers l'Europe, a déclaré à RIA Novosti le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.En janvier, le régime de Kiev avait tenté d'attaquer par drones une station de compression du Turkish Stream près d'Anapa, dans le territoire russe de Krasnodar, avait signalé le ministère russe de la Défense. L'objectif était de stopper l'approvisionnement en gaz via ce gazoduc reliant la Russie à la Turquie sous la mer Noire. Tous les drones avaient été abattus mais les débris de l'un d'eux avaient causé des dommages mineurs à la structure.

