Kiev prépare une provocation contre la Russie en mer Baltique, selon le SVR

L'Ukraine envisage de faire exploser un navire étranger dans la mer Baltique, dans le cadre d'"une provocation avec l’aide de leurs conseillers occidentaux"... 11.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-11T17:01+0100

2025-02-11T17:01+0100

2025-02-11T17:01+0100

Cela conduirait l'Otan à fermer l'accès de la Russie à la mer Baltique "sous prétexte d'assurer la sécurité de la navigation maritime", précise le SVR.De plus, les services secrets ukrainiens et européens "préparent des attaques contre des opposants et des entrepreneurs russes qui ont fui la loi et résident à l’étranger". Il est prévu d'imputer la responsabilité de ces incidents à Moscou. Des ressortissants de pays d'Asie et du Moyen-Orient seraient les exécutants de ces projets pour une somme de 20.000 dollars, selon le SVR.

