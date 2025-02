https://fr.sputniknews.africa/20250211/homage-dans-le-g20-la-russie-affiche-le-taux-le-plus-faible-1070594661.html

Сhômage dans le G20: la Russie affiche le taux le plus faible

Сhômage dans le G20: la Russie affiche le taux le plus faible

L'année dernière, la Russie a enregistré le taux de chômage le plus bas parmi les plus grandes économies du monde, tandis que cet indice a le plus augmenté au... 11.02.2025

La Russie se distingue par le taux de chômage le plus bas parmi les pays du G20.C'est ce qui ressort des résultats de sondages analysés par Sputnik.En 2024, cet indice en Russie était à son plus bas historique, à savoir 2,3% (contre 3% en 2023), selon l'agence nationale Rosstat.Un taux légèrement plus élevé, à 2,4%, a été observé au Japon et au Mexique.La plus forte baisse a été enregistrée au Brésil, où le taux est passé de 7,4% à 6,2% en un an.À l'inverse, c'est au Canada que l'indicateur a le plus augmenté, gagnant 0,9% en un an, pour atteindre 6,7%.Enfin, le seul taux à deux chiffres a été enregistré en Afrique du Sud, où, selon les dernières données disponibles, la part des personnes sans emploi a atteint 32,1%.

