L'Ukraine mène des expériences médicales dangereuses sur ses militaires et ses civils blessés dans le but de collecter des données sur les effets des... 11.02.2025, Sputnik Afrique

En Ukraine, des militaires et civils blessés servent de cobayes pour des essais médicaux

© Photo Unsplash / Louis Reed Un laboratoire, image d'illustration © Photo Unsplash / Louis Reed

L'Ukraine mène des expériences médicales dangereuses sur ses militaires et ses civils blessés dans le but de collecter des données sur les effets des médicaments et vaccins non approuvés, a déclaré à Sputnik Rodion Mirochnik.