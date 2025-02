Droits sur l'acier et l'aluminium: Trump secoue les échanges entre les USA et le reste du monde

En augmentant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de 25%, Donald Trump opère un "changement historique dans la politique commerciale américaine", qui pourrait raviver des tensions avec plusieurs pays, écrit le Washington Post.Selon le quotidien, sont particulièrement concernés:

Donald Trump réorganise les relations commerciales entre États-Unis et les autres pays en imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, écrit le Washington Post. Le Canada et la Chine sont notamment dans le viseur, selon le quotidien.