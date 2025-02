https://fr.sputniknews.africa/20250210/un-fabricant-de-machines-agricoles-russe-fournit-des-equipements-a-une-dizaine-de-pays-africains-1070583142.html

Un fabricant de machines agricoles russe fournit des équipements à une dizaine de pays africains

Un fabricant de machines agricoles russe fournit des équipements à une dizaine de pays africains

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a indiqué dans une interview à Sputnik Afrique le copropriétaire de cette société, nommée Rostselmash. 10.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-10T13:18+0100

2025-02-10T13:18+0100

2025-02-10T13:18+0100

russie

équipements

afrique

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0a/1070582970_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_c07bb82e5aa5643501d68c146a7a88ba.jpg

Celle-ci vend, a précisé Konstantin Babkine, aux pays suivants:Des négociations sont en cours avec:Le Mali et le Niger sont également à l'étude, a ajouté le responsable qui est également chef de Rosspetsmash, une association russe de fabricants de machines.Pour garantir la pertinence, les équipements de Rostselmash sont facilement adaptables aux conditions africaines, selon M. Babkine. Il s'agit d'ajustements tels qu'une climatisation améliorée et une protection contre le sable, adaptés à des environnements spécifiques comme au Soudan et en Égypte.L'entreprise propose une approche personnalisée, adaptant les machines aux besoins uniques de chaque client et offrant un soutien complet tout au long du cycle de vie.Rostselmash forme à cette fin les revendeurs locaux dans son académie pendant trois mois.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, équipements, afrique, exportations