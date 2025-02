https://fr.sputniknews.africa/20250210/trump-promet-dimposer-des-droits-de-douane-de-25-sur-lacier-et-laluminium-quen-dit-la-presse--1070586773.html

Trump promet d’imposer des droits de douane de 25% sur l’acier et l’aluminium: qu'en dit la presse?

"Tout acier entrant aux États-Unis sera frappé d'un droit de douane de 25%", a annoncé le Président américain le 9 février avant d'ajouter que l'aluminium... 10.02.2025, Sputnik Afrique

The New York Times: une nouvelle phase de la lutte tarifaire. Préparez-vous au dernier round des guerres commerciales du Président Trump. The Guardian: une autre escalade majeure de la refonte par Trump de la politique commerciale. Financial Times: Donald Trump étend ses conflits commerciaux au secteur des métaux dans une nouvelle poussée de protectionnisme de la part de Washington. Al Jazeera: Trump intensifie la guerre commerciale en appliquant des tarifs douaniers de rétorsion. Bloomberg: Donald Trump élargit ainsi les restrictions commerciales à certains des principaux partenaires commerciaux des USA et cherche à protéger les industries nationales qui l'ont aidées à remporter les États clés l'année dernière. The Wall Street Journal: les tarifs réciproques sur les partenaires commerciaux sont également à l'ordre du jour, car des responsables affirment que les tarifs "punitifs" sur le Mexique et le Canada ne représentent qu'une petite partie du programme commercial.

