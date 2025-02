https://fr.sputniknews.africa/20250210/que-sait-on-de-lavion-avance-russe-yak-130m-qui-suscite-de-linteret-en-afrique-1070581844.html

Que sait-on de l'avion avancé russe Yak-130M qui suscite de l'intérêt en Afrique?

Que sait-on de l'avion avancé russe Yak-130M qui suscite de l'intérêt en Afrique?

10.02.2025

Le Yak-130M est le modèle modernisé de l'avion russe d'entraînement au combat Yakovlev Yak-130, en service depuis 2010. Capable de porter jusqu'à 3 tonnes d'armement, le Yak-130 est utilisé par de nombreux pays importateurs non pas pour former des pilotes, mais pour des missions de combat. L'objectif principal de sa modernisation a été d'accroître ses capacités de combat et d'augmenter sa compétitivité. Grâce aux ingénieurs russes, il est devenu un chasseur léger, tout en gardant ses fonctions d'entraînement. Modifications majeures Le nouvel appareil peut porter une gamme d'armes beaucoup plus large par rapport à son prédécesseur. Il est notamment question de missiles air-air et d'armes air-sol de haute précision avec le guidage par satellite et par laser. Le système électronique a été complètement remanié pour permettre aux pilotes de s'entraîner avec tous types de missiles et de bombes sans avoir recours aux avions de combat. Le moteur a également été revu pour voir sa durée de vie doubler et sa poussée augmenter de 20%. Équipements Caractéristiques

