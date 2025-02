L'Occident "prépare l'espace médiatique pour créer une ambiance qui lui serait la plus avantageuse". C'est ce qu'a fait savoir à Sputnik un vice-ministre russe des Affaires étrangères à propos des allusions sur le début imminent des pourparlers que propagent les médias occidentaux.Moscou, n'ayant reçu aucune proposition concrète concernant les négociations sur l'Ukraine, reste réaliste face à ces déclarations, a souligné Mikhaïl Galouzine:

Négociations Russie-Ukraine: l'Occident "prépare l'espace médiatique" à son avantage

