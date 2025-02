https://fr.sputniknews.africa/20250210/le-ministre-nigerien-du-petrole-se-rend-en-algerie-sur-fond-de-divers-projets-energetiques-1070577177.html

Le ministre nigérien du Pétrole se rend en Algérie sur fond de divers projets énergétiques conjoints

Le ministre nigérien du Pétrole se rend en Algérie sur fond de divers projets énergétiques conjoints

Sputnik Afrique

Le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, a entamé, dimanche, une visite de travail en Algérie, à la tête d'une délégation de haut... 10.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-10T06:45+0100

2025-02-10T06:45+0100

2025-02-10T06:45+0100

niger

algérie

pétrole

énergie

dragueurs de mines

énergies renouvelables

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

A son arrivée à Alger, la délégation nigérienne a été accueillie par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des échanges en vue du renforcement des relations entre l'Algérie et le Niger dans le domaine des hydrocarbures, en exécution de la feuille de route convenue entre les deux parties au cours de la dernière visite du ministre nigérien en Algérie. Ces relations ont connu un développement notable grâce à la coopération continue et à l'échange de visites entre les responsables des deux pays afin d'examiner les moyens de renforcer le partenariat bilatéral et de mettre en œuvre les projets de développement communs, en tête desquels:Le programme de visite du ministre nigérien du Pétrole, prévoit des rencontres importantes avec nombre de dirigeants, notamment une réunion avec le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, et des rencontres avec des responsables du Groupe Sonatrach.

niger

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

niger, algérie, pétrole, énergie, dragueurs de mines, énergies renouvelables