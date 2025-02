https://fr.sputniknews.africa/20250210/le-developpement-des-relations-avec-les-pays-africains-est-parmi-les-priorites-de-moscou-1070584335.html

Le développement des relations avec les pays africains est parmi les priorités de Moscou

C'est ce qu'a fait valoir le speaker de la Douma russe au cours de la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale de Djibouti. 10.02.2025, Sputnik Afrique

Fondés sur les principes de l'amitié, de la non-ingérence et de partenariat gagnant-gagnant, les rapports entre la Russie et les pays africains sont exempts de deux poids deux mesures, a souligné Viatcheslav Volodine. Selon lui, la réunion avec Dileita Mohamed Dileita devrait donner un élan supplémentaire à l'interaction entre la Douma russe et le parlement djiboutien.

