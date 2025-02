https://fr.sputniknews.africa/20250210/la-france-est-devenue-un-pays-invivable-pour-ceux-qui-pensent-differemment-1070587545.html

"La France est devenue un pays invivable pour ceux qui pensent différemment"

"La France est devenue un pays invivable pour ceux qui pensent différemment"

Sputnik Afrique

C'est ce que pointe la journaliste Natacha Rey qui fait l'objet d'une procédure judiciaire pour avoir affirmé que l'épouse du Président français est... 10.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-10T17:17+0100

2025-02-10T17:17+0100

2025-02-10T17:17+0100

opinion

france

emmanuel macron

covid-19

journalistes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104182/14/1041821446_0:77:1921:1157_1920x0_80_0_0_089f905e2f78f2894abca0defc506e9c.jpg

Elle affirme qu'un de ses collègues s'est retrouvé sans travail et sans argent pour avoir évoqué des sujets "qui dérangeaient", dont le Covid et les vaccins. "Des Français comme moi ou comme lui" pensent à venir en Russie "pour se sentir mieux, pour se sentir plus libres", ajoute-t-elle.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, france, emmanuel macron, covid-19, journalistes