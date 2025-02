https://fr.sputniknews.africa/20250210/la-diplomatie-soudanaise-presente-une-feuille-de-route-politique-pour-lapres-guerre-1070587757.html

La diplomatie soudanaise présente une feuille de route politique pour l'après-guerre

"Après de vastes consultations avec les forces nationales et sociétales", les dirigeants soudanais ont fait ces propositions censées "aboutir à la tenue...

Le ministère a publié ce communiqué dans le contexte de récents succès de l'armée qui a pris le contrôle de vastes zones des États d'Al-Jazirah et de Khartoum.La feuille de route comprend plusieurs étapes clés, notamment la formation d’un nouveau gouvernement et des modifications de la constitution.Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale, en particulier l'Union africaine, les Nations unies et la Ligue arabe, à soutenir ce plan.Le chef du Conseil souverain de transition, Abdel Fattah al-Burhan, a confirmé l'intention de l'armée d'établir un contrôle total sur le pays et de vaincre définitivement les Forces de soutien rapide (RSF).

