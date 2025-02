https://fr.sputniknews.africa/20250210/des-pays-africains-figurent-parmi-les-acheteurs-potentiels-de-lavion-russe-dentrainement-yak-130m-1070579892.html

Des pays africains figurent parmi les acheteurs potentiels de l'avion russe d'entraînement Yak-130M

Des pays africains figurent parmi les acheteurs potentiels de l'avion russe d'entraînement Yak-130M

Sputnik Afrique

Сe sont notamment les nations qui exploitent déjà des appareils russes, a noté le PDG de l'agence russe d'exportation d'armement Rosoboronexport en marge du... 10.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-10T10:56+0100

2025-02-10T10:56+0100

2025-02-10T10:57+0100

russie

armes russes

avions

rosoboronexport

rostec

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/0a/1070579725_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_eb1fe1d6b80cdab5341894396e9b0839.jpg

Le Yak-130M "répond aux exigences modernes en matière d'avions d'entraînement et d'avions de combat légers", a souligné Alexandre Mikheïev. Cette version modernisée du Yak-130 est équipée d'un radar à antenne active AESA, du système de défense de bord avancé et peut être muni d'une gamme d'armes élargie, a-t-il précisé. Et d'ajouter que les capacités de production de Rostec, dont fait partie Rosoboronexport, permettent de couvrir la demande tant sur le marché intérieur qu'international.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, armes russes, avions, rosoboronexport, rostec