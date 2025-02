Conflit dans l'est de la République démocratique du Congo: situation au 10 février

Au Sud-Kivu, des dizaines de soldats et miliciens auteurs de violences dans le territoire de Kabare, dont les pillages, les tueries, ont été arrêtés par l’armée et envoyés à la prison centrale de Bukavu.

Kinshasa appelle à la reprise des processus de Luanda et de Nairobi pour apaiser la situation à l'est de la RDC.- Le processus de Luanda vise la mise en œuvre du plan harmonisé (CONOPS), incluant la neutralisation des FDLR, la levée des mesures défensives du Rwanda et le désengagement de ses forces du territoire congolais.- Le processus de Nairobi prévoit la tenue de consultations avec les acteurs non étatiques impliqués dans le conflit.