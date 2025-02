https://fr.sputniknews.africa/20250210/allez-au-diable-le-parti-sud-africain-eff-repond-a-musk-qui-a-appele-a-sanctionner-son-leader--1070588958.html

"Allez au diable": le parti sud-africain EFF répond à Musk qui a appelé à sanctionner son leader

"L’offense commise par Musk contre le leader de l’EFF constitue une ingérence dans nos affaires intérieures que nous ne prenons pas à la légère", affirme la... 10.02.2025, Sputnik Afrique

afrique du sud

elon musk

états-unis

génocide

partis politiques

Cette réaction est survenue après que le milliardaire US avait réclamé de déclarer Julius Malema criminel international pour des propos jugés haineux. L'EFF a qualifié le propriétaire de Tesla d''impérialiste qui cherche à saper la souveraineté économique et politique de l’Afrique du Sud" et à "torpiller les relations" entre Pretoria et Washington. Le président de l’EFF "se trouve dans une opposition farouche à l’impérialisme occidental et à toutes ses manifestations" rappelle le parti. Et de noter que le fait de le traiter de "génocidaire" n'est qu'un trompe-l'œil pour "saper les idées qu’il représente".

afrique du sud

états-unis

afrique du sud, elon musk, états-unis, génocide, partis politiques