Cette intégration des ex-combattants est l’une des recommandations clés du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation. Le ministre de la Réconciliation a insisté sur le caractère urgent de cette opération, a révélé le secrétaire politique du Mouvement pour le salut de l’Azawad, cité par ORTM. Les groupes d’auto-défense ont également été reçus.

L'armée compte recruter 3.000 anciens combattants, dont 2.000 vont bénéficier d’une intégration dans les forces de défense et 1.000 seront pris en charge dans... 09.02.2025, Sputnik Afrique

Mali: des groupes armés discutent des modalités de leur intégration avec les autorités

© Photo Ministère malien de la Réconciliation Ismaël Wagué, ministre malien de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale © Photo Ministère malien de la Réconciliation

L'armée compte recruter 3.000 anciens combattants, dont 2.000 vont bénéficier d’une intégration dans les forces de défense et 1.000 seront pris en charge dans le cadre de la réinsertion. Les détails ont été évoqués au cours de la rencontre entre le ministre de la Réconciliation, Ismaël Wagué, et des unités non étatiques.