https://fr.sputniknews.africa/20250209/legypte-va-organiser-un-sommet-durgence-sur-la-question-palestinienne-1070569104.html

L'Égypte va organiser un sommet d'urgence sur la question palestinienne

Prévu le 27 février, l'évènement réunira les pays arabes dans le contexte de l'annonce de Trump d'un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain. 09.02.2025, Sputnik Afrique

De nombreux États arabes ont critiqué les propositions du Président américain et du Premier ministre israélien de déplacer les Palestiniens. Parmi ceux-ci figurent l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Maroc, l'Irak, ainsi que l'Iran, la Turquie et certains pays occidentaux.De son côté, le rapporteur spécial de l'Onu sur le droit au logement, Balakrishnan Rajagopal, a déclaré que les destructions peuvent être supprimées et que la bande de Ghaza peut être reconstruite sans déplacer les Palestiniens de leurs terres.

