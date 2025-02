https://fr.sputniknews.africa/20250209/le-president-tchadien-exprime-sa-solidarite-a-la-rdc-1070570804.html

Le Président tchadien exprime sa solidarité à la RDC

Le Président tchadien exprime sa solidarité à la RDC

Sputnik Afrique

Il a publié un message sur ses réseaux sociaux "suite au développement préoccupant de la situation en République Démocratique du Congo". 09.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-09T13:12+0100

2025-02-09T13:12+0100

2025-02-09T13:12+0100

tchad

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

mahamat idriss déby itno

union africaine (ua)

onu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/0b/1067809492_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c18fa30054239433cd75e156af15f682.jpg

Le chef d'État a insisté sur la nécessité pour les organisations régionales et internationales, notamment l’Onu et l’UA, d'agir "pour préserver la paix et la sécurité en RDC" et "faire respecter les lois internationales en la matière". Cette publication intervient alors que le groupe armé M23 continue à progresser dans l'Est du pays, menaçant la capitale du Sud-Kivu. Plus tôt, les rebelles ont pris le contrôle de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu.

tchad

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tchad, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, mahamat idriss déby itno, union africaine (ua), onu