L'armée soudanaise annonce la prise d'un secteur clé de Khartoum

Il s'agit du quartier de Kafouri, qui était contrôlé par les Forces de soutien rapide (FSR) depuis avril 2023. 09.02.2025, Sputnik Afrique

Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, a ensuite annoncé la formation d'un gouvernement de transition dans un proche avenir.Le quartier en question, l'un des plus riches de la ville, abritait notamment la résidence d'Abdel Rahim Daglo, frère et adjoint du chef des paramilitaires. L'homme n'est pas apparu en public depuis des mois, ce qui a sapé le moral de ses combattants, a récemment noté le journal américain The Wall Street Journal.L'armée a considérablement progressé dans les quartiers à l'est du Nil, à l'est de la capitale, et a étendu son contrôle sur plusieurs villes, selon une source d'Al Jazeera.Les zones de l'est de Khartoum sont le théâtre d'affrontements violents entre l'armée et les FSR, alors que l'armée cherche à avancer et à contrôler le centre de la capitale.

