L'Agence africaine de notation devrait être officiellement lancée en juin 2025

L'Agence africaine de notation devrait être officiellement lancée en juin 2025

La mise en œuvre opérationnelle de l'institution sera au centre d'un dialogue présidentiel le 14 février prochain en marge du 38e sommet ordinaire de l'Union... 09.02.2025, Sputnik Afrique

Selon l'UA, l'AfCRA représente une étape décisive dans l’affirmation de la position de l’Afrique en matière de la gouvernance financière mondiale. Ses objectifs premiers: La structure est censée fournir au continent un système de notation de crédit qui reflète les réalités socio-économiques uniques de l'Afrique et favorise une représentation plus juste de sa solvabilité. L’AfCRA sera régie par un cadre institutionnel solide, avec des politiques strictes pour prévenir les conflits d’intérêts, assure l'UA. Elle adoptera des méthodologies transparentes conformes aux meilleures pratiques internationales. Des mécanismes de surveillance et des partenariats avec des institutions de renom sont également prévus.

