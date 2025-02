https://fr.sputniknews.africa/20250209/emission-de-500-millions-de-dollars-un-succes-pour-la-banque-ouest-africaine-de-developpement-1070576228.html

Émission de 500 millions de dollars: un succès pour la Banque Ouest-Africaine de Développement

Émission de 500 millions de dollars: un succès pour la Banque Ouest-Africaine de Développement

Sputnik Afrique

Le carnet d’ordres de 1,9 milliard de dollars a été atteint en une journée, soit un taux de sursouscription final de 3,4 fois. 09.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-09T18:43+0100

2025-02-09T18:43+0100

2025-02-09T18:43+0100

afrique de l'ouest

banques

obligations

europe

états-unis

moyen-orient

asie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/09/1070576046_0:294:2049:1446_1920x0_80_0_0_742520ffe204631b3bd0753752713866.jpg

L'émission hybride publique en obligations durables a été réalisée le 7 février. Elle se distingue par une maturité de 30 ans et une période de non rachat de cinq ans, pour un taux de coupon équivalent en euros de 5,9%. L'allocation se répartit comme suit: Les fonds levés seront alloués au financement ou au refinancement de projets verts et sociaux.

afrique de l'ouest

europe

états-unis

moyen-orient

asie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'ouest, banques, obligations, europe, états-unis, moyen-orient, asie