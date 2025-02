https://fr.sputniknews.africa/20250208/loccident-qui-envie-la-richesse-du-congo-a-toujours-considere-la-rdc-comme-sa-bijouterie-1070560363.html

L'Occident "qui envie la richesse du Congo" a toujours considéré la RDC comme sa "bijouterie"

08.02.2025

L'Occident a des intérêts en RDC, qu'il a depuis longtemps désignée comme un "réservoir de minerais stratégiques", explique Fortifi Lushima en notant que les Occidentaux n'ont pas hésité à éliminer les leaders qui leur résistaient. Aujourd'hui, l'Occident "via ses sbires locaux" pousse la RDC à négocier avec le Rwanda, ce qui est "inacceptable et intolérable pour notre population", poursuit-il. Par le passé, Kinshasa avait à de maintes reprises tenu des pourparlers avec Kigali et ceux-ci n'ont rien apporté, rappelle-t-il.

