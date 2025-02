https://fr.sputniknews.africa/20250208/les-outre-mer-francais-rejoindront-un-jour-le-sud-global-selon-un-homme-politique-guadeloupeen-1070559637.html

Les Outre-mer français rejoindront un jour le Sud global, selon un homme politique guadeloupéen

Les Outre-mer français rejoindront un jour le Sud global, selon un homme politique guadeloupéen

Les TOM français, après l'obtention de leur indépendance, rejoindront le Sud global, où est leur "place naturelle", selon un homme politique guadeloupéen. 08.02.2025

Les territoires d'outre-mer français, après l'obtention de leur indépendance, rejoindront le Sud global. С'est là où est leur "place naturelle", a déclaré à Sputnik Jean-Jacob Bicep, chef de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe.La réorganisation géopolitique est déjà en cours, poursuit-il. Les BRICS défient le système monétaire mondial, en introduisant de nouveaux mécanismes et en contestant le rôle du dollar.Le centre de gravité se déplace vers les pays en développement, comme la Russie, l'Inde et la Chine, a rajouté l'auteur de l'idée du Front international de décolonisation.L'ordre mondial global non seulement doit changer, mais il va changer, conclut Bicep.

