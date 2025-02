https://fr.sputniknews.africa/20250208/lafrique-centrale-exige-que-le-rwanda-retire-ses-troupes-de-la-rdc-1070561925.html

L'Afrique centrale exige que le Rwanda retire ses troupes de la RDC

L'Afrique centrale exige que le Rwanda retire ses troupes de la RDC

Sputnik Afrique

Les pays d'Afrique centrale exigent que le Rwanda retire ses troupes du territoire de la République Démocratique du Congo, où il est accusé de soutenir les... 08.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-08T13:47+0100

2025-02-08T13:47+0100

2025-02-08T13:47+0100

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

m23

goma

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/02/1069992237_0:41:3000:1729_1920x0_80_0_0_33dfa01a6d64061f1b14f77c975039b1.jpg

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale a condamné fermement les actions du groupe armé M23 et l'a exhorté à cesser immédiatement son offensive ainsi qu’à quitter les territoires occupés.C'est ce qui ressort d'une déclaration de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC sur la situation humanitaire dans la région, tenue le 7 février.Accusant Kigali de soutenir les rebelles, l'organisation a également appelé au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la RDC. Dans son appel à respecter les engagements pris lors du processus de Luanda, la CEEAC a prôné la reprise du travail de l'aéroport de Goma et "la création d'un couloir humanitaire sécurisé […] pour le déploiement de l'aide en faveur de la population de Goma et de ses environs."

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

goma

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), rwanda, m23, goma