Donald Trump signe un décret gelant l'aide à l'Afrique du Sud

Le Président américain a ciblé Pretoria en raison de la politique foncière de son gouvernement et de sa "position agressive" à l'égard des États-Unis. 08.02.2025, Sputnik Afrique

Donald Trump a affirmé, sans fournir de preuves, que l'Afrique du Sud confisque des terres et maltraite "certaines catégories de personnes".Dans ce pays, la plupart des terres agricoles privées sont détenues par des Blancs, 30 ans après la fin du système raciste de l'apartheid, écrivent les médias.La nouvelle loi sud-africaine autorise l’expropriation sans compensation uniquement dans les cas où cela est "juste, équitable et dans l’intérêt public". Elle s'applique également si la propriété n'est pas utilisée, ou si elle présente un risque pour les personnes.De son côté, le Président Ramaphosa a défendu la politique foncière de son gouvernement comme un moyen de remédier aux disparités raciales, niant toute confiscation de terres.En outre, M. Trump est mécontent de l'initiative sud-africaine contre Israël (et non le Hamas) devant la Cour internationale de justice pour génocide à Gaza. Il accuse aussi l'Afrique du Sud de revigorer ses relations avec l'Iran.En 2023, l'Afrique du Sud a reçu près de 440 millions de dollars d'aide américaine, selon les données les plus récentes du gouvernement américain.

