Rétrocession de la base militaire française à la Côte d'Ivoire : la date serait fixée

Rétrocession de la base militaire française à la Côte d'Ivoire : la date serait fixée

La cérémonie de la transmission de la base militaire française d’Abidjan à la Côte d’Ivoire est prévue pour le 20 février, selon les médias français... 07.02.2025, Sputnik Afrique

Les militaires ivoiriens sont déjà entrés sur le camp du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouet, dans la commune d'Abidjan, en janvier, côtoyant désormais les militaires français.Cela suit la décision du Président Ouattara de mettre fin à la présence militaire française sur le sol ivoirien et d'organiser la rétrocession de cette base, annoncée dans son discours du Nouvel An. Chassée progressivement du continent africain, l’armée française a déjà dû quitter le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et le Tchad. Les militaires de l'Hexagone devront partir également du Sénégal d'ici fin 2025.

