Maladies infectieuses: Moscou remet un laboratoire mobile à la République du Congo

Une cérémonie de remise au ministère de la Santé de la République du Congo a été organisée à Brazzaville. Le laboratoire monté sur un camion KAMAZ vise à... 07.02.2025, Sputnik Afrique

Celui-ci est doté d'équipements russes modernes, explique Rospotrebnadzor. Il permettra de diagnostiquer des maladies infectieuses dans les zones reculées du pays et directement dans les foyers d'infection.La capacité du laboratoire lui permet de réaliser plus de 2.000 diagnostics par jour en mode autonome, et les résultats peuvent être obtenus en seulement 30 minutes, note l'agence.

