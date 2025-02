https://fr.sputniknews.africa/20250207/macron-fait-la-propagande-en-faveur-de-lhomosexualite-et-des-transgenres---video-1070544539.html

Macron fait "la propagande en faveur de l'homosexualité et des transgenres" - vidéo

Macron fait "la propagande en faveur de l'homosexualité et des transgenres", selon l'avocat de la journaliste estimant que Brigitte est un homme. 07.02.2025, Sputnik Afrique

Après avoir relayé une opinion selon laquelle l'épouse du Président français était un homme, la journaliste est désormais visée par la justice et entend demander l'asile en Russie. De plus, "les avocats font l'objet de procédures d'intimidation, de persécution" dans l'Hexagone, a indiqué ME Danglehant. Il s'agit d'un "système de terreur" qui règne dans ce domaine, auquel souhaite échapper sa cliente en demandant l'asile en Russie.

