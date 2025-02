https://fr.sputniknews.africa/20250207/le-kenya-deploie-144-policiers-supplementaires-pour-aider-a-securiser-haiti-1070537584.html

Le Kenya déploie 144 policiers supplémentaires pour aider à sécuriser Haïti

Le Kenya déploie 144 policiers supplémentaires pour aider à sécuriser Haïti

Sputnik Afrique

Un nouveau contingent de 144 policiers kényans a été déployé en Haïti dans le cadre de la Mission internationale d'appui à la sécurité (MMAS), a annoncé jeudi... 07.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-07T08:11+0100

2025-02-07T08:11+0100

2025-02-07T08:11+0100

kenya

afrique

conseil de sécurité de l'onu

policier

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/1a/1067236343_0:0:2365:1330_1920x0_80_0_0_4027eac26388b94efff559eb46f42477.jpg

Ce nouveau contingent est composé de 120 hommes et 24 femmes, a précisé M. Murkomen, rappelant que ces policiers rejoindront les 600 éléments déjà déployés en Haïti dans le cadre de la mission menée par son pays, et dont la création et le déploiement ont été approuvés en octobre 2023 par le Conseil de sécurité de l’ONU.Dans un message sur X, il s’est félicité des “progrès louables” réalisés par les forces kényanes dans la réduction de la violence en Haïti.“Le leadership du Kenya dans cette noble mission est une reconnaissance de notre contribution de longue date aux missions de maintien de la paix et aux opérations de soutien de la paix,” a-t-il souligné.La MMAS, dont le mandat a été prolongé d'une année en septembre dernier, a pour objectif de créer les conditions de sécurité propices à la tenue d’élections présidentielle et législatives libres et régulières, dans le cadre d’un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens.Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire, depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse.Selon l’ONU, au moins 5.601 personnes ont été tuées par la violence des gangs l'an dernier, soit 1.000 de plus qu'en 2023.De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé récemment que plus d’un million de personnes ont été déplacées à cause de ces violences, soit environ trois fois plus qu'il y a un an.

kenya

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, afrique, conseil de sécurité de l'onu, policier