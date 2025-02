https://fr.sputniknews.africa/20250207/le-drapeau-de-la-legion-georgienne-trouve-dans-la-localite-ou-des-soldats-de-kiev-ont-tue-22-civils-1070557278.html

Le drapeau de la Légion géorgienne trouvé dans la localité où des soldats de Kiev ont tué 22 civils

Le drapeau de la "Légion géorgienne"* a été découvert à proximité des dépouilles des habitants de Rousskoïé Poretchnoïé, victimes d'un groupe de cinq soldats...

L'un des auteurs du massacre a été fait prisonnier et a avoué que son unité avait exécuté 11 hommes et 11 femmes, puis avait caché leurs corps dans des caves. L'enquête a identifié que ces crimes ont été commis entre le 28 septembre et le 24 novembre dernier. L'identité de tous les auteurs a été établie. *Organisation terroriste interdite en Russie

