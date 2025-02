https://fr.sputniknews.africa/20250207/la-belle-vie-en-echange-dun-attentat-quatre-agentes-du-renseignement-ukrainien-arretees-en-russie-1070555900.html

La belle vie en échange d'un attentat: quatre agentes du renseignement ukrainien arrêtées en Russie

Elles préparaient des actes terroristes contre de hauts fonctionnaires du ministère russe de la Défense et des installations du secteur énergétique, affirme le... 07.02.2025, Sputnik Afrique

L'une d'elles a révélé les détails de sa mission: "Sur ordre du service de sécurité ukrainien, j'ai rejoint le bataillon spécial BARS. Je devais observer, transmettre des informations. Je devais placer un engin explosif dans son bureau et régler une minuterie pour 12 heures". Les femmes ont avoué avoir été formées en Ukraine. Parmi les compétences acquises: la manipulation des armes, des engins explosifs et des drones, l'observation et la conspiration. Au cours des perquisitions sur leurs lieux de résidence, les forces de l'ordre ont saisi des explosifs, des substances chimiques pour en fabriquer, accompagnés des instructions nécessaires. Le FSB a ouvert des enquêtes criminelles pour terrorisme. Les détenues risquent une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Leurs complices sont recherchés.

