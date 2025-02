https://fr.sputniknews.africa/20250207/kiev-a-multiplie-ses-attaques-contre-les-civils-realisees-avec-des-armes-de-destruction-massive-1070540191.html

Kiev a multiplié ses attaques contre les civils réalisées avec des armes de destruction massive

Les tentatives ukrainiennes pour porter atteinte à la population civile russe sont "la preuve de l'effondrement imminent du régime de Kiev", a déclare le... 07.02.2025, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

conseil de sécurité de russie

Le Conseil de sécurité coordonne les efforts visant à traduire en justice tous ceux qui, en Ukraine, ont donné et exécuté l’ordre d’utiliser des armes d’une grande puissance destructrice contre des civils en Russie, a déclaré son secrétaire adjoint, Alexandre Grebenkine.Il a qualifié d'"inhumaines" les méthodes de guerre utilisées par des formations armées ukrainiennes dont pâtissent notamment des enfants et qui provoquent la destruction de bâtiments résidentiels et sociaux dans les régions russes limitrophes de l'Ukraine.

russie, ukraine, conflit ukrainien, conseil de sécurité de russie