Est de la RDC: "Faites taire les armes, arrêtez l'escalade", lance le secrétaire général de l'Onu

Les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'Onu décideront ce vendredi s'ils envoient en urgence une mission d'enquête sur les exactions commises dans l'Est de la RDC.

Des réunions extraordinaires conjointes sur la RDC sont prévues lors du sommet régional de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) à Dar es Salaam (Tanzanie).

Le groupe armé M23 et les troupes rwandaises ont continué à progresser jeudi dans l'Est du pays, menaçant Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, et son aéroport.