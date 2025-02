https://fr.sputniknews.africa/20250207/conflit-en-rdc-un-mandat-darret-lance-contre-le-chef-du-m23-1070537212.html

Conflit en RDC: un mandat d'arrêt lancé contre le chef du M23

Conflit en RDC: un mandat d'arrêt lancé contre le chef du M23

Sputnik Afrique

Un mandat d'arrêt international a été émis mercredi contre Corneille Nangaa, chef du groupe rebelle M23, par le tribunal militaire de la République... 07.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-07T06:59+0100

2025-02-07T06:59+0100

2025-02-07T06:59+0100

afrique

république démocratique du congo (rdc)

m23

conflit

goma

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/07/1070537044_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b61c95891a1930883ec7e0c0f42244d9.jpg

Ancien président de la Commission électorale et désormais leader de l'Alliance du fleuve Congo (AFC), qui inclut le M23, Nangaa fait face à des accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et d'insurrection.Il avait également été condamné à mort en août pour des crimes similaires commis par les rebelles du M23 dans la province du Nord-Kivu (est de la RDC) en novembre 2021. Selon le mandat d'arrêt, Nangaa commet des massacres au Nord-Kivu et plus récemment au Sud-Kivu (est). Le tribunal militaire a ordonné que Nangaa soit arrêté où qu'il se trouve et amené sur le territoire congolais. Un mandat d'arrêt a également été émis contre Jean-Jacques Mamba, ancien membre du Mouvement de libération du Congo et député national du district de Lukunga, qui a rejoint le mouvement rebelle AFC après avoir perdu les élections de décembre 2023. La violence à Goma, dans l'est de la RDC, a éclaté il y a deux semaines lorsque le M23 a lancé une offensive majeure contre les forces gouvernementales. Des milliers de personnes ont été déplacées, beaucoup fuyant vers le Rwanda voisin, y compris des membres du personnel d'organisations internationales telles que l'ONU et la Banque mondiale. Environ 2.900 personnes ont été tuées lors des affrontements violents entre les rebelles du M23 et les forces congolaises dans la ville orientale de Goma. Le M23 a déclaré un cessez-le-feu unilatéral lundi après avoir combattu l'armée congolaise pour le contrôle de Goma. Toutefois, des combats intenses ont éclaté mercredi entre le M23 et l'armée, et les rebelles auraient pris la ville de Nyabibwe.

afrique

république démocratique du congo (rdc)

goma

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique, république démocratique du congo (rdc), m23, conflit, goma