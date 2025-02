https://fr.sputniknews.africa/20250207/brigitte-est-un-homme-voici-pourquoi-la-francaise-natacha-rey-veut-lasile-politique-en-russie-1070544475.html

"Brigitte est un homme": voici pourquoi la Française Natacha Rey veut l’asile politique en Russie

"Brigitte est un homme": voici pourquoi la Française Natacha Rey veut l’asile politique en Russie

07.02.2025

2025-02-07T12:28+0100

2025-02-07T12:28+0100

2025-02-07T12:28+0100

La journaliste qui a qualifié d'homme l'épouse de Macron a été "frauduleusement déclarée coupable d'avoir rendu publics sept discours qu'elle n'a jamais prononcés", indique ME Danglehant. Elle s'est également vue refuser son pourvoi en cassation sans aucun motif, note-t-il. Puis, "le peuple français n'a aucune hostilité vis-à-vis du peuple russe, du gouvernement russe", "contrairement à ce qu'expliquent les médias en France". D'après lui, cette situation liée au conflit en Ukraine "est en très grande partie de la responsabilité d'Emmanuel Macron". ME Danglehant a également dénoncé un climat hostile par rapport aux avocats et "aux enfants des avocats" en France, un "système de terreur". Une raison de plus "pour laquelle Natacha Rey va formuler une demande d'asile politique". "On ne peut plus vivre ici", conclut-il.

